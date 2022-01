L’Austria revoca il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane. Lo ha detto il cancelliere Karl Nehammer: “La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo”.

Il 22 novembre, come scritto dall’Opinione, è partito il lockdown in Austria: è andato avanti una ventina di giorni per poi proseguire per i non vaccinati. L’allora cancelliere Alexander Schallenberg (entrato in scena dopo le dimissioni di Sebastian Kurz) nell’occasione ha notato: “Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare”. Inoltre, ha puntualizzato: “Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro”.

Obbligo vaccinale in Austria

Nei giorni scorsi il Parlamento austriaco ha approvato l’introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid-19. Un ok arrivato grazie alla maggioranza necessaria dei voti maturata dopo ore di dibattito serrato in Aula. La misura sarà in vigore dal 4 febbraio.