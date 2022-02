Le fake news della Casa Bianca

La pagina Instagram della Casa Bianca ha prodotto una delle fake news più plateali e comiche di sempre. Ha deciso di mettere a confronto i tassi di crescita attuali degli Usa con i tassi di crescita che ci sono stati sotto i vari presidenti americani che si sono succeduti negli anni. E il confronto, per una persona che viene da un altro pianeta, appare schiacciante, e ci mostra un Joe Biden formidabile che giganteggia su tutti i suoi predecessori. Con Donald Trump tasso di crescita all’1 per cento, va meglio agli altri, Barack Obama 1,6 per cento, George W. Bush 2,2 per cento, Bill Clinton 3,9 per cento, George H. W. Bush 2,2 per cento, Donald Reagan 3 per cento.

Il gigante Biden è invece addirittura al 5,7 per cento, e con questo confronto la Casa Bianca vorrebbe far credere a tutti che Biden stia portando gli Usa verso un vero e proprio miracolo economico. Ovviamente la situazione è ben diversa, e quel 5,7 per cento è chiaramente un numero influenzato dal fatto che nell’anno precedente ci sia stata una caduta vertiginosa a causa della crisi Covid e dei lockdown. Il Paese si sta semplicemente riprendendo da una delle più gravi crisi della storia, e per il semplice meccanismo del rimbalzo era prevedibile e normale vedere una crescita di questo tipo.

Difatti anche l’Italia ha vissuto una situazione analoga, chiudendo il 2021 con un crescita del Pil attorno al 6 per cento. Cifre che ovviamente non si vedevano negli anni precedenti alla pandemia, caratterizzati da una situazione stagnante dell’economia.

Almeno in questo il nostro Mario Draghi ha avuto la decenza di non attribuire alle sue capacità straordinarie la miracolosa crescita del Pil italiano, a differenza da quanto fatto da Joe Biden. Certo i talk show e i telegiornali vorrebbero in parte, velatamente, convincerci del contrario, che grazie all’attuale presidente del Consiglio la nostra economia stia volando. E bisogna dire che Mario Draghi, da grande esperto di economia, non stia minimamente facendo pensare che la crescita sia esponenziale grazie alla sua bravura. Gli americani saranno contenti, Trump, “bannato” da tutti i social perché diffusore di fake news, è stato mandato a casa, mentre il democratico Biden è ancora in sella nonostante probabilmente non lo sopporti più nessuno. Forse alle prossime elezioni presidenziali gli americani si meriterebbero di meglio.