Biden: “I cittadini Usa lascino subito l’Ucraina”

“I cittadini americani dovrebbero andarsene adesso. Abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo”. E ancora: “Le cose potrebbero sfuggire di mano rapidamente”. Così Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, intervistato da Lester Holt, giornalista di Nbc. L’argomento è quello della crisi in Ucraina: lo stesso Biden ha ribadito “non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente”. Inoltre, ha chiarito: “Se Putin è così sciocco da procedere (con l'invasione dell'Ucraina), è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani”.

Il messaggio dell’ambasciata Usa

La stessa ambasciata Usa a Kiev ha detto: “Quelli che si trovano in Ucraina devono partire ora con mezzi commerciali o privati. Se restano in Ucraina, esercitino maggiore prudenza a causa della criminalità, dei disordini civili e potenziali operazioni di combattimento nel caso la Russia intraprenda l’azione militare”.

“Segnali preoccupanti”

Antony Blinken, segretario di Stato Usa, ha specificato che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia può avvenire “in qualsiasi momento”. Non solo: “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti dell’aggressione russa, comprese nuove forze che arrivano al confine ucraino”.