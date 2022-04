Il Canadian Awards 2022 e la promozione dell’olio d’oliva

Anche quest’anno si svolge il concorso/evento internazionale “Ciooc 2022 – Canada”, il Concorso internazionale di olio d’oliva che chiama alla raccolta tutte le imprese di olio e le migliori qualità provenienti da tutto il mondo. Il Canada International Olive Oil Competition è tra i maggiori premi ambiti dai produttori internazionali di olio d’oliva, di alta qualità, rappresentando una referenza, riconosciuta in tutto il mondo, della performance complessiva di un Marchio sul mercato. Partecipare al Ciooc offre alle aziende agricole l’importante opportunità di espandere la rete commerciale stringendo sinergie con altri attori economici, commerciali e di comunicazione, leader nella promozione, commercializzazione e diffusione dell’olio d’oliva. Una vetrina importante anche per accedere e far conoscere le proprie eccellenze all’interno del mercato statunitense e canadese. Quest’anno, il concorso si svolge il 30 e il 31 maggio 2022 e si divide in due sezioni: “l’olio di migliore qualità” e il “packaging più chiaro e innovativo”.

Il concorso punta a rafforzare anche le nuove modalità di confezionamento del prodotto “olio”, dando risalto a design suggestivi e innovativi, valorizzando la grande rivoluzione creativa e comunicativa che questo segmento sta vivendo in termini di presentazione e design delle confezioni di olio Evo. Il ruolo del packaging risulta particolarmente importante per i prodotti facilmente deperibili a causa di fattori come la temperatura, il contatto con l’aria, la luce e l’umidità. Affinché le caratteristiche nutrizionali e sensoriali di un ottimo olio extravergine di oliva possano essere mantenute fino al consumo, risulta necessario preservare l’olio dal contatto con l’aria e dalla luce, preferendo al contempo lo stoccaggio in ambienti freschi. Il materiale di confezionamento, in tal senso, ha un ruolo fondamentale nel prevenire e controllare tutti i fenomeni degradativi che porterebbero ad un rapido e irrimediabile deperimento dell’olio.

Il vetro ha rappresentato fino ad oggi la scelta ottimale per il confezionamento dell’olio d’oliva, con particolare riferimento all’olio extravergine, ma negli ultimi anni è emersa la necessità di considerare, anche per l’olio di oliva, nuove soluzioni di packaging. Tale necessità è nata dalla crescente consapevolezza delle nuove funzioni dell’imballaggio, che si aggiungono a quelle già consolidate legate al contenimento e alla protezione del prodotto. Queste nuove funzioni, con un carattere comunicativo, funzionale e conveniente, sono alla base dello sviluppo di nuovi materiali e, nel complesso, guidano le innovazioni nel settore, con l’obiettivo di creare soluzioni sempre più sostenibili da un punto di vista ambientale, economico e sociale e durante il concorso canadese vengono presentate al mondo. Il Canada rappresenta, a livello internazionale, il mercato su cui le aziende produttrici di olio d’oliva dovrebbero puntare con forza per valorizzare i prodotti di eccellenza nel mercato nordamericano.

Secondo l’International Olive Council, le importazioni di olio d’oliva in Canada sono letteralmente esplose, a partire dal 2005, in particolare per quanto riguarda gli oli d’oliva extra-vergini. In generale, il mercato canadese rimane sempre in crescita per i prodotti agroalimentari Made in Italy, in particolare l’olio d’oliva, il formaggio, la pasta e i prodotti della salumeria. L’olio extra vergine di oliva mostra segnali positivi ed incoraggianti, mantenendo una quota di mercato pari a circa il 70 per cento del totale degli oli importati già nel 2015, malgrado si siano rafforzate le posizioni di Paesi concorrenti, quali Stati Uniti d’America e Spagna.