Raid alla stazione di Kramatorsk

Raid a Kramatorsk: la stazione ferroviaria è stata colpita. Diverse le vittime, un centinaio i feriti. Mosca ha parlato di una “provocazione” di Kiev, mentre gli ucraini hanno tirato in ballo un attacco effettuato con gli Iskander russi.

I bombardamenti

Gli attacchi si sono concentrati anche nelle città dell’Est e Sud dell’Ucraina. I russi, secondo appreso, puntano agli insediamenti di Popasna e Rubizhne. Inoltre, secondo appreso, uno degli obiettivi dei russi è quello di allestire un corridoio da terra che unisca la Crimea al Donbass. Nel mezzo c’è Mariupol, dove risulterebbero ancora bloccati 100mila residenti, privi di acqua e riscaldamento. Nella zona nord del Paese la regione di Sumy è quasi del tutto nelle mani delle autorità di Kiev, mentre nella parte sud-ovest non cessano gli attacchi missilistici su Odessa.

I commenti

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto: “Gli occupanti hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk Point U, dove migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati. Sul posto sono già presenti polizia e soccorritori. I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Non avendo la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile. Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai. Quella di Kramatorsk era solo la solita stazione ferroviaria nell’Ucraina orientale dove le persone si erano radunate in attesa dell'evacuazione. In questo modo la Russia protegge i russofoni nell'Ucraina orientale? Qualcuno può spiegare perché la Russia ha bisogno di questa guerra? Perché sparare ai civili con i missili? Perché questa crudeltà?”.

La risposta della Russia

Il ministero della Difesa di Mosca ha replicato e ha parlato di una provocazione degli ucraini. Sempre secondo il ministero della Difesa russo, l'attacco è stato compiuto da un battaglione missilistico ucraino dalla località di Dobropolye.

Gli altri commenti

“È orribile vedere che la Russia ha colpito una delle principali stazioni usate dai civili che evacuano la regione dove Mosca sta intensificando il suo attacco – ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio dell’Unione europea, Charles Michel – è necessario agire: più sanzioni alla Russia e più armi all’Ucraina sono in arrivo dall’Ue: il quinto pacchetto di sanzioni Ue è stato appena approvato”.

“Ancora orrori in Ucraina – ha notato su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – altri civili morti, anche bambini. Le bombe sulla stazione di Kramatorsk sono l'ennesima dimostrazione che la guerra russa è reale, le vittime sono vere. Ferma condanna. Tutti vogliamo la pace, non c'è più tempo da perdere: subito un cessate il fuoco”.