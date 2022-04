New York: spari in metro, caccia all’uomo

Sparatoria a New York: secondo le prime informazioni trapelate, alcune persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha avuto luogo in metropolitana, alla stazione di Sunset Park, a Brooklyn. Gli agenti, al momento, sono sulle tracce del presunto autore: un uomo vestito da dipendente della metropolitana, con indosso una maschera antigas. Il tutto è accaduto oggi intorno alle 8,30.

Alcune linee della metropolitana di New York, tra Brooklyn e Manhattan, sono state momentaneamente sospette, come indicato su Twitter dalla Metropolitan Transit Authority: “C’è una grande interruzione al servizio mentre il Nypd risponde ai fatti alla 36 St”. Tutte le scuole pubbliche di Brooklyn situate nelle vicinanze del luogo della sparatoria sono in “shelter-in”, ovvero agli studenti è richiesto di restare all’interno degli edifici. Alcuni agenti antiterrorismo sono stati dispiegati.