Bombe su Kharkiv, alt russo a Svezia e Finlandia nella Nato

Bombe su Kharkiv, attacchi nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Questa una parte della cronaca nel cinquantesimo giorno dell’invasione russa in Ucraina. Nella zona nord-est del Paese, a Slobozhansky, i russi stanno portando avanti la ricognizione di eventuali luoghi di attacco. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno riferito di aver recuperato i corpi di 765 civili – tra i quali 30 bambini – nell’area di Kiev da inizio del mese. Oleh Tkalenko, viceprocuratore capo regionale, ha detto: “Questo è solo l’inizio. Abbiamo appena iniziato a lavorare nelle città più grandi come Borodianka, Hostomel, Irpin e Bucha”. Oleh Synehubov, governatore del distretto di Kharkiv, ha esortato i residenti di Lozova e Barvinkove a evacuare perché le ostilità potrebbero aumentare.

La vicenda dell’incrociatore lanciamissili russo

C’è poi la vicenda dell’incrociatore lanciamissili russo. Kiev ha affermato di averlo colpito con due missili Neptune mentre era al largo di Odessa. Mosca, da par sua, ha sottolineato che la nave da guerra ha subito un danneggiamento importante a causa dell’esplosione delle munizioni che stava trasportando, a seguito di un incendio divampato a bordo. Maksym Marchenko, governatore di Odessa, su Telegram aveva dichiarato che la nave era stata raggiunta da missili ucraini. La nota ufficiale da parte russa ha ribadito che l’incrociatore non è affondato e che le esplosioni a bordo sono terminate: “Non ci sono incendi attivi. Le esplosioni di munizioni si sono fermate. L’incrociatore Moskva rimane a galla”. Sarebbero in corso le indagini per capire la natura del rogo.

Svezia, Finlandia, Nato e l’alt russo

Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, citato dalla Tass, ha spiegato: “Ci si può dimenticare dei Baltici non nucleari, se Svezia e Finlandia si uniscono alla Nato”. E ancora: “La Russia rafforzerà i suoi confini occidentali, se Svezia e Finlandia si uniranno alla Nato, la lunghezza del confine terrestre dell’alleanza con la Russia sarà più che raddoppiata. Naturalmente, sarà necessario rafforzare questi confini”. Inoltre, ha rimarcato che “sarà necessario rafforzare seriamente il gruppo di truppe di terra e il sistema di difesa aerea e schierare consistenti forze navali nel Golfo di Finlandia. In questo caso, non si può più parlare dello status non nucleare dei Baltici, l’equilibrio deve essere ripristinato”.

E Biden?

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato a Volodymyr Zelensky – presidente ucraino – l’invio di ulteriori 800 milioni di dollari di nuove armi. Nel nuovo pacchetto di armi all’Ucraina, in sostanza, ci sono pure dispositivi di protezione individuale contro armi chimiche.