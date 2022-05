Trump: “Ci riprenderemo la Casa Bianca”

“Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l’America più sicura, più ricca e più grande di sempre”.

Così Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, nel corso della convention della Nra, la National Rifle Association, che si è tenuta a Houston.

Le parole del tycoon hanno così rappresentato una candidatura per le prossime elezioni, anche se The Donald dovrà comunque passare per le primarie dei Repubblicani.

“Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina, possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole – ha notato – quando sarò presidente per la seconda volta combatterò il male”.