Quel legame indissolubile fra Usa e Italia

L’onorevole Amato Berardi – autorevole rappresentante della Comunità italo-americana negli Stati Uniti e candidato del centrodestra per il seggio senatoriale del Nord e Centro America alle prossime elezioni politiche – ha celebrato a Philadelphia la Festa del 2 giugno con un grande evento, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni americane, finanziatori, sostenitori, amici ed elettori dell’area del Mid-Atlantic.

La splendida cornice del “Simeone Foundation Automotive Museum” ha già ospitato negli anni tanti eventi dell’onorevole Berardi, di origini molisane, già deputato della XVI legislatura 2008-2013 e presidente di Niapac Italia, una associazione italo-americana che intende sviluppare il legame strategico tra Italia e Stati Uniti, diventato sempre più centrale nel nuovo panorama geopolitico nascente.

E proprio sulla necessità di approfondire gli scambi culturali, di business, professionali e umani alla luce della nuova emergenza mondiale della guerra in Ucraina, si è incentrato l’intervento dell’onorevole Berardi: “È necessario agevolare l’arrivo in America di lavoratori, imprese ed intelligenze nostrane, oltre che rendere più semplici gli iter burocratici per avviare nuove iniziative (anche non profit) tra Italia e Stati Uniti e viceversa. Per questa ragione ho ritenuto opportuno costituire circa 3 anni fa Niapac Italia, come elemento di raccordo e di raccolta di iniziative atte a promuovere la cultura Italiana e le iniziative imprenditoriali che valorizzino il legame tra i ‘miei’ due Paesi”.

“È necessaria una maggiore spinta – continua il presidente di Niapac Italia – nel valorizzare i legami con la terra d’origine, sostenere l’acquisizione della doppia cittadinanza da parte dei discendenti e degli sposi (delle spose) degli italiani emigrati. Serve sviluppare una proposta di assistenza sanitaria per gli emigrati italiani e di maggior cura circa le esigenze degli italiani già emigrati e stabiliti nei nostri territori”.

Questo sarà proprio una parte del programma su cui si incentrerà la campagna elettorale che entrerà nel vivo dopo l’estate nelle principali località della circoscrizione elettorale che va dall’Alaska all’America centrale. Anche l’Italia si mobiliterà per supportare l’onorevole Berardi in campagna elettorale. In proposito il vicepresidente esecutivo di Niapac Italia, l’ingegner Vincenzo Naschi dichiara che “insieme al team italiano stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli per presentare il programma di Amato all’opinione pubblica italiana nei prossimi mesi. Nel nuovo contesto geopolitico il rapporto con gli Stati Uniti è ancora più strategico del passato e su questo aspetto Niapac Italia porterà il suo contributo negli anni a venire”.