Macron avanti per il rotto della cuffia

Emmanuel Macron è avanti per il rotto della cuffia. La maggioranza presidenziale uscente, convogliata nella coalizione Ensemble!, ha in dote il 25,75 per cento dei voti al primo turno delle elezioni legislative francesi. Cioè 21.442 voti in più (+0,09 per cento) rispetto all’alleanza di sinistra Nupes che sostiene Jean-Luc Mélenchon (25,66 per cento). A fare la voce grossa è l’astensione, che tocca un record storico: 52,49 per cento (nel 2017 era stata del 51,3 per cento).

“La maggioranza resiste”. Intervistata dall’emittente Rtl, la portavoce del Governo francese, Olivia Grégoire, si è detta “non particolarmente delusa” dal risultato del primo turno delle elezioni legislative. E poi: “La maggioranza resiste, è presente in una parte preponderante dei collegi elettorali. Se è fragile essere leggermente in testa, non capisco bene cosa sia la fragilità”.