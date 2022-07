Guerra russo-ucraina, colloqui fermi

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato – secondo quanto indicato dall’agenzia Tass – che non ci sono discussioni in corso sulla ripresa dei colloqui tra Russia e Ucraina. Più precisamente ha detto: “No, al momento non ci sono discussioni in corso”. Allo stesso tempo, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riportato sempre dalla Tass, ha rimarcato: “Dopo aver provocato una escalation della crisi ucraina e scatenato un violento confronto ibrido con la Russia, Washington e i suoi alleati stanno pericolosamente barcollando sull’orlo di uno scontro militare aperto con il nostro Paese, il che significa un conflitto armato diretto tra potenze nucleari. Chiaramente, tale scontro rischierebbe di provocare una escalation nucleare”.

Un miliardo dell’Europa a Kiev

Intanto, i ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione europea, riuniti nell’Ecofin, a Bruxelles, hanno dato l’ok al prestito di un miliardo di euro all’Ucraina, il tutto nel pacchetto di assistenza macro-finanziaria. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha twittato: “L’Ucraina è un’economia in guerra. Ha un disperato bisogno di finanziamenti a breve termine. L’Ue è lì per aiutare”.

Gli scontri

In fiamme la base militare russa nel villaggio di Myrne, non molto distante da Melitopol, città dell'Ucraina. Ivan Fedorov, sindaco in esilio, ha ammesso che i residenti di Myrne hanno sentito diverse esplosioni, come indicato dal Kiyv Independent.

Incontro Bolsonaro-Zelensky

Jair Bolsonaro, presidente brasiliano, ha fatto sapere che nel corso della prossima settimana avrà un colloquio telefonico con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.