Stoltenberg: “Garantito all’Ucraina sostegno senza precedenti”

“Stiamo garantendo all’Ucraina livelli di sostegno senza precedenti”. Inoltre “accolgo con favore il sostegno offerto dall’Albania, incluso il recente impegno sugli aiuti militari”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa con il primo ministro albanese, Edi Rama.

Il campo di battaglia

Nel frattempo, l’esercito ucraino ha fatto sapere di avere respinto un assalto russo contro gli insediamenti di Dovhenke e Dolyna, verso la direzione di Sloviansk, nella regione di Donetsk. Allo stesso tempo, vanno avanti gli attacchi russi: bombardate le città di Kharkiv e Bakhmut. Risulterebbe colpito per 60 volte in 24 ore l’Oblast nord-orientale ucraino di Sumy. Nella notte, in più, è stato ritrovato il corpo di un’altra vittima tra le macerie a Chasiv Yar, nel Donetsk, dove un attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 5 piani la notte tra il 9 e il 10 luglio: il bilancio, al momento, è di 47 morti.

Ue: ok a merci sanzionate verso Kaliningrad ma via treno

La Commissione europea, per la cronaca, ha aggiornato le linee guida sulla gestione del traffico dei beni sanzionati tra la Russia e la sua exclave di Kaliningrad. Il traffico dei beni sanzionati, nel dettaglio, sarà consentito solo via ferrovia e non comprenderà la tecnologia a doppio uso (gli stati membri sono inviatati ad effettuare controlli). È rimasto lo stop al traffico via camion.