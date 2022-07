Von der Leyen: “Estendere le sanzioni alla Russia fino a gennaio 2023”

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha affermato: “La brutale guerra della Russia contro l’Ucraina continua senza sosta. Pertanto, proponiamo oggi di rafforzare le nostre pesanti sanzioni dell’Ue contro il Cremlino, applicarle in modo più efficace ed estenderle fino a gennaio 2023. Mosca deve continuare a pagare un prezzo alto per la sua aggressione”.

Il campo di battaglia

Diverse esplosioni sono state registrate stamani a Mykolaiv. Lo ha detto su Telegram il sindaco Oleksandr Senkevich, che ha informato i cittadini che “il raid aereo continua” e ha invitato gli abitanti a “non lasciate case e rifugi”. Hanna Zamazeyeva, a capo del consiglio regionale di Mykolaiv, ha aggiunto: “Questa mattina c’è stato un altro massiccio bombardamento della città di Mykolaiv. Almeno 10 missili hanno colpito due delle nostre università e infrastrutture civili. Gli edifici residenziali sono stati danneggiati. Quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco”. Inoltre, il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che il bombardamento di ieri su Vinnytsa, in Ucraina, che ha provocato secondo fonti di Kiev almeno 23 morti, ha colpito una struttura militare dove era in corso una riunione di ufficiali ucraini e “fornitori stranieri di armi” alla stessa Ucraina.

Il commento

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha riferito che il segretariato delle Nazioni Unite avrebbe una posizione parziale sul conflitto in Ucraina. Un intervento, questo, nato commentando la dichiarazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che condannava l’attacco missilistico russo alla Vinnytsia in Ucraina. Così Zakharova: “Il segretariato, contrariamente a quanto gli impone la Carta delle Nazioni Unite, non ha una posizione equidistante, come ci si aspetterebbe dal Segretariato della più autorevole organizzazione internazionale, destinata, tra l’altro, a favorire la risoluzione dei conflitti”.