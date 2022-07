Ucraina, raid a Kharkiv

Non cessano i combattimenti nello scontro russo-ucraino. Sei persone sarebbero rimaste ferite in un attacco russo con missili S-300 a Kharkiv. Lo ha dichiara il sindaco Ihor Terekhov in un post su Telegram, come riporta Ukrinform. Per Terekhov pure il distretto di Novobavarskyi ha subito un raid: “Fortunatamente non ci sono state vittime e non c’è stato alcun incendio”.

I PORTI UCRAINI “TORNANO A LAVORARE”

“Tornano a lavorare” i porti ucraini. Lo ha detto la Marina ucraina proprio nel giorno in cui a Istanbul ha aperto il centro per il coordinamento delle operazioni che serviranno per permettere il passaggio sicuro delle navi ucraine nel mar Nero, dopo l’intesa tra Kiev, Mosca e l’Onu con la mediazione della Turchia. Tutto ciò mentre Andrei Rudenko, viceministro degli Esteri, ha affermato che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni di grano ucraino sul Mar Nero potrebbe venir meno “se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi”. Così ha scritto riportato Interfax.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Andriy Kostin, un legislatore del suo stesso partito, prossimo procuratore generale del Paese. Inoltre, ha detto: “Seppure è ancora estate, i mesi invernali si stanno avvicinando rapidamente. Temperature più fredde e condizioni difficili rallenteranno i combattimenti e una guerra di logoramento favorirà in gran parte la Russia. È molto meglio più sostegno ora, prima che le forze di Vladimir Putin sigillino le loro conquiste, che gli aiuti dopo”. Zelensky, tra l’altro, è finito nel mirino delle polemiche perché, insieme alla moglie, è apparso su Vogue. Il politologo americano, Ian Bremmer, ha twittato: “Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell'informazione. Un servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea”.