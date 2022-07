Zelensky: “Siamo pronti a esportare grano ucraino”

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, è in visita in un porto ucraino situato sul Mar Nero, per prender parte alle operazioni di carico della prima nave che dovrà esportare il grano ucraino. E su Facebook ha detto: “Siamo pronti ad esportare grano ucraino, stiamo aspettando segnali dai nostri partner per iniziare i trasporti”. Ancora Zelensky: “La prima nave, il primo carico dall’inizio della guerra è in corso. È una nave turca”.

Volgendo lo sguardo agli scontri, il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax, ha riferito di un bombardamento ucraino su una colonia penale nel Donetsk, dove vi sarebbero stati dei morti, nello specifico degli ucraini detenuti dai filorussi. Ci sarebbero anche dei feriti. Gli ucraini, da par loro, hanno negato il tutto. E hanno parlato di un’azione condotta dalla Russia “per far ricadere la colpa sull’Ucraina”.

Il consigliere presidenziale ucraino, Mikhailo Podolyak, ha detto che si è trattato di “una classica, cinica ed elaborata operazione condotta sotto falsa bandiera”. Sempre Podolyak in un tweet: “Il bombardamento è stato pianificato per darne la colpa all’Ucraina. Sappiamo che i russi hanno trasferito parte dei difensori ucraini in questa caserma alcuni giorni fa, prima che avvenisse il bombardamento. Il fine – ha continuato ancora Podolyak – è screditare l’Ucraina agli occhi dei suoi partner e interrompere il rifornimento di armi. Ma questo è un massacro deliberato, cinico e calcolato di prigionieri ucraini, che richiede un’indagine accurata. Chiediamo una reazione dell’Onu e delle organizzazioni internazionali”.

Salirebbero a otto i civili morti e a 19 quelli feriti a seguito dei bombardamenti russi a Bakhmut, nella regione del Donetsk. Lo ha fatto sapere, su Telegram, Pavlo Kyrylenko, capo dell’Amministrazione militare della regione di Donetsk, citato dall’agenzia di stampa Ukrinform. Ancora: le forze russe hanno bombardato Kharkiv, dove sarebbe stato colpito un edificio a due piani e un istituto scolastico.