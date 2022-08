Odessa: parte la prima nave carica di grano

Dal porto di Odessa è partita la prima nave carica di grano. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa turco, al momento non sono in programma ulteriori partenze: “La nave Razoni – hanno detto dal ministero – è partita dal porto di Odessa diretta al porto di Tripoli, in Libano. È attesa per il 2 agosto a Istanbul. Proseguirà il suo viaggio verso la sua destinazione dopo le ispezioni che saranno effettuate a Istanbul”. Nel cargo diretto in Libano ci sono 26mila tonnellate di mais. Oleksandr Kubrakov, il ministro delle infrastrutture dell’Ucraina, ha detto: “L’Ucraina, insieme ai nostri partner, ha fatto un altro passo oggi nella prevenzione della fame nel mondo”. Le tempistiche sulle nuove partenze, peraltro, verranno indicate dopo l’approdo a Istanbul.

Eric Mamer, portavoce della Commissione dell’Unione europea, ha notato: “Siamo lieti per la partenza della prima nave. È un primo passo ed è necessario implementare l’accordo nella sua interezza”. Anche il Cremlino ha sottolineato che questa partenza da Odessa rappresenta un fatto “molto positivo” e anche “una buona occasione per testare l’efficacia” degli accordi di Istanbul.

LA BATTAGLIA

Ammonterebbe ad almeno due morti e tre feriti il bilancio dell’attacco notturno delle forze russe a Mykolaiv. Il sindaco della città, Oleksandr Senkevych, ha detto che i raid sono stati “probabilmente i più potenti di tutta la guerra”.