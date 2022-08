Spionaggio: l’Iran arresta membri di fede baha’i

Il ministero dell’intelligence iraniano ha arrestato diversi membri di fede baha’i con l’accusa di spionaggio, secondo quanto riportato dalla tv di stato ieri.

Il ministero ha affermato in una dichiarazione che i sospetti erano collegati al centro baha’i in Israele, dove si trova la sede internazionale del gruppo religioso, e vi avevano raccolto e trasferito informazioni. È raro che il ministero riporti gli arresti di membri baha’i. Il rapporto non indicava quanti fossero stati detenuti. I filmati della tv di Stato hanno mostrato uno dei sospetti che affermava di essere monitorato da agenti del ministero.

Le detenzioni hanno sollevato preoccupazioni per potenziali repressioni sui seguaci di questa religione. I membri di tale fede in Iran si lamentano di maltrattamenti e procedimenti giudiziari occasionali. L’Iran vieta già il Baha’i, una religione fondata negli anni ’60 dell’Ottocento da un nobile persiano considerato un profeta dai suoi seguaci. Dal XIX secolo, molti iraniani si sono convertiti alla setta.

Nel 2013, il massimo leader iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, che ha l’ultima parola su tutte le questioni di stato, ha esortato gli iraniani in una fatwa – un decreto religioso – a evitare tutti i rapporti con i membri della setta baha’i bandita. Ha sostenuto fatwa simili in passato da altri chierici. L’Iran consente il culto ai non musulmani come cristiani ed ebrei, ma ha leggi severe contro chi cerca di convertirsi ad altre religioni.