Addio Elisabetta: folla in lacrime davanti a Buckingham Palace

A Londra risuonano le campane, dalla cattedrale di St Paul fino a Westminster, per ricordare la Regina Elisabetta, deceduta ieri dopo settant’anni di regno. Giornata, quella odierna, di lutto ufficiale, con 96 salve di cannone – una per ciascun anno vissuto da Sua Maestà – sparate da Hyde Park, come da altre zone del Paese, dai reparti militari d’onore. Le esequie si terranno lunedì 19 settembre nell’abbazia di Westminster.

Liz Truss, premier Tory, ha detto che la regina Elisabetta è stata “una dei più grandi leader che il mondo abbia mai avuto”. Queste le parole nel corso del tributo alla sovrana in corso alla Camera dei Comuni. Una seduta che è stata preceduta da un minuto di silenzio. Sempre Truss ha spiegato che il Parlamento britannico e il popolo sono pronti a confermare “sostegno e devozione a Sua Maestà re Carlo III”, succeduto da ieri a sua madre.

Nel frattempo, re Carlo ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral con Camilla, dove fino a stamattina aveva vegliato la salma della madre Elisabetta. Dopodiché, ha raggiunto l’aeroporto di Aberdeen: da lì il volo speciale diretto a Londra. Qui saranno previsti una serie di impegni istituzionali: dalla sua proclamazione formale all’incontro con Liz Truss Nella capitale britannica sono previsti una serie d’impegni: inclusa la sua proclamazione formale istituzionale, un incontro con la premier Truss e uno con il duca di Norfolk, maestro di cerimonie di corte, per chiudere i dettagli della commemorazione ufficiale della regina scomparsa. Per le 17 (19 ore italiane) è atteso il discorso di re Carlo alla nazione, che domani sarà ufficialmente proclamato re (ore 10 locali al St James’s Palace di Londra).

La Royal Family, in una nota, ha precisato le indicazioni da seguire per coloro che intendessero rendere un omaggio floreale a Elisabetta II: “Dopo la morte di Sua Maestà la Regina, ai membri del pubblico che desiderano lasciare omaggi floreali alle residenze reali vengono fornite le seguenti indicazioni. A Buckingham Palace i membri del pubblico saranno invitati a deporre omaggi floreali in siti dedicati a The Green Park o Hyde Park. I fiori lasciati fuori dai cancelli di Buckingham Palace saranno trasferiti al The Green Park Floral Tribute Garden da The Royal Parks. Ulteriori indicazioni saranno pubblicate da The Royal Parks”. Inoltre, è stato indicato che “le residenze reali chiuderanno fino a dopo il funerale della Regina”.