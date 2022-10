Uragano Ian in Florida: sale il numero delle vittime

L’uragano Ian si abbatte sulla Florida. Secondo la Cnn, che cita le autorità locali, il bilancio sarebbe salito ad almeno 100 vittime. Continua il lavoro delle squadre di soccorso, che sono alla ricerca di sopravvissuti, mentre le comunità stanno affrontando una ricostruzione davvero difficile.

Lo sceriffo Carmine Marceno parla di almeno 54 morti nella contea di Lee (rispetto ai 42 decessi annunciati in precedenza). Per PowerOutage.us in Florida sarebbero quasi 600mila situazioni, tra aziende e case, senza l’elettricità. Jay Boodheshwar, city manager di Naples, afferma: “Le persone hanno bisogno di prendersi cura della propria salute emotiva e mentale, perché avremo davvero bisogno di lavorare insieme su questo”.

Intanto, i governi di Cuba e degli Stati Uniti “si sono scambiati informazioni” circa i danni provocati dal passaggio dell’uragano Ian su entrambi i Paesi: questo quanto rivelato dal ministero degli Esteri cubano a L’Avana. Sempre Il ministero degli Esteri cubano confessa, su Twitter, che l’isola “mantiene comunicazioni anche con altri governi preoccupati per i danni causati da Ian e sensibili ai bisogni di Cuba per tornare alla normalità”.