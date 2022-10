Corea del Sud e Usa: lanciati missili in esercitazioni congiunte

Usa e Corea del Sud hanno lanciato, secondo quanto appreso, missili terra-terra nel Mare dell’Est nell’ambito di esercitazioni congiunte. Il tutto è accaduto il giorno dopo il lancio del missile balistico a raggio intermedio (Irbm) da parte della Corea del Nord. Questo è stato reso noto dall’esercito di Seul.

Per la cronaca, un missile balistico sudcoreano si sarebbe schiantato al suolo a Gangneung, nel nord-est del Paese, nel corso delle esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti. Subito si sarebbe scatenato del panico tra i residenti della città, come riportato dal Washington Post. Secondo il quotidiano, l’esplosione e l’incendio provocati dal missile avrebbero spinto molti a credere che si trattasse di un attacco nordcoreano. Lo Stato Maggiore di Seul, a seguire, ha fatto sapere che si è trattato di un incidente e che non ci sono stati feriti. L’esercito sudcoreano, a stretto giro, si è scusato.

I missili lanciati dovrebbero essere più di quattro, compreso quello che si è schiantato al suolo, come evidenziato dall’esercito di Seul, ripreso dai media internazionali.