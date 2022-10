Diritti: sinistra ipocrisia

Nei giorni dei tumulti in Iran – con manifestanti che continuano a morire in nome della libertà, con persone più o meno famose in Occidente che si tagliano ciocche di capelli per supportare le donne iraniane – nel solito silenzio del mainstream, succede che in Europa venga bocciato un emendamento che chiedeva il divieto di finanziare campagne di promozione dello hijab. La questione viene riportata da “Il Giornale”.

L’eurodeputato francese del Ppe, François-Xavier Bellamy, aveva presentato l’emendamento venerdì scorso con la seguente motivazione: “Lo dobbiamo alla memoria di Mahsa e a tutte le donne uccise e che oggi rischiano la vita in nome della libertà”.

La proposta non è passata perché i Socialisti e Democratici hanno votato contro. Tra questi c’erano anche europarlamentari di Pd e Verdi. Il conservatore Vincenzo Sofo ha dichiarato in merito: “Sui media e nelle piazze sostengono le donne iraniane e qui vogliono continuare a promuovere il velo come simbolo di libertà”.

Ed in effetti, l’ipocrisia di questi sinistri è evidente: ma non sarà che è proprio questa incoerenza che ha esasperato gli animi dei cittadini che infatti hanno “bastonato” Pd e Verdi alle ultime elezioni politiche?

Ma soprattutto: ma le donne del Pd sono davvero felici della politica europea portata avanti dal proprio partito? Nel caso di risposta affermativa, vi consiglio di andare in Iran, così potrete indossare il vostro amato velo. Senza possibilità di scelta.