Non so voi, ma io non mi sento rappresentato e difeso nei miei valori occidentali da Volodymyr Zelensky. Non credo neanche che la difesa della democrazia nel nostro Paese e in Europa sia stata affidata al presidente ucraino. La democrazia europea aveva bisogno di essere difesa di Zelensky? L’Ucraina può essere considerata una vera democrazia? Sono, invece convinto che siamo entrati in guerra contro la Federazione russa e a fianco dell’Ucraina non per difendere la nostra democrazia ma perché Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, aveva un bisogno vitale di avere un nemico esterno funzionale alle sue esigenze elettorali. Il nemico ideale? Vladimir Putin! I politici europei, asserviti agli Usa, si sono resi disponibili ad aiutare Joe Biden in crisi di consensi e con il più basso indice di gradimento per un presidente americano da poco eletto.

In Italia ha trovato sponda nel presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, che si è speso senza risparmio a suo favore. Il corrispettivo atteso, da Mario Draghi per i servizi resi al potente alleato, sarà la nomina a segretario generale della Nato. Non so voi, ma io non delegherei mai la mediazione al conflitto russo-ucraino a un autocrate islamista come Recep Tayyip Erdoğan. Il presidente turco è passato, in un baleno, da essere “un dittatore con il quale si deve dialogare” a diventare la speranza per l’Occidente per una risoluzione della crisi ucraina.

I valori occidentali valgono un tanto al chilo? Vladimir Putin non è certo un campione di democrazia. Ma che cosa dire di Zelensky che ha vietato per legge qualsiasi trattativa di pace con i russi? Putin ha invaso un Paese indipendente in spregio al diritto internazionale! Le motivazioni addotte: la difesa delle minoranze russofone. Era necessario un intervento a difesa della minoranza russa? Ma siamo sicuri che tutte le colpe siano a lui addebitabili? “Ai posteri l’ardua sentenza”. Di una cosa sono certo, l’applicazione di sanzioni, senza precedenti, contro la Federazione russa ha arrecato un grave nocumento all’economia europea, senza riuscire a risolvere il problema della guerra!