Ucraina: allarme aereo da Kiev a Odessa

In Ucraina è allarme aereo in buon parte delle regioni, da Kiev a Odessa. Le sirene stanno risuonando pure Poltava, Mykolaiv, Chernihiv, Kirovograd, Cherkasy, Zaporozhzhia. Lo ha fatto sapere Sergei Bratchuk, consigliere capo dell’Amministrazione regionale di Odessa, come indicato dall’agenzia Roi Novosti.

Esplosioni, poi, sono state sentite nel centro di Kiev. Da lunedì la città è stata attaccata più volte dai droni. In base a quanto detto da Melinda Simmons, ambasciatrice britannica in Ucraina, le esplosioni udite a Kiev “sono probabilmente il sistema di difesa aerea ucraino in azione”. E ha scritto su Twitter: “Ero in riunione in città e ora sono in un rifugio antiatomico. Qui tutti hanno tirato fuori un computer portatile o un telefono e hanno continuato a lavorare o a fare riunioni. Calma totale”.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, ha da par suo smentito “le false notizie russe sulle tattiche dell'esercito ucraino a Kherson”. E in più: “Gli occupanti russi stanno diffondendo notizie false sui presunti bombardamenti dell’esercito ucraino a Kherson e con spettacoli propagandistici sull’evacuazione. Ma a differenza dei terroristi russi, i cui aerei si schiantano contro le abitazioni anche in Russia, le Forze armate ucraine non bombardano gli insediamenti ucraini… La propaganda fallirà. Tutto sarà Ucraina”.

Allo stesso tempo, il capo dell’Amministrazione militare regionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha ammesso che “gli invasori russi stavano preparando le postazioni per bombardare la città di Kherson”. Tra le altre cose, è emerso che le forze ucraine avrebbero abbattuto un elicottero d’attacco russo Ka-52 nella regione di Kherson (sud) e le forze di difesa aerea russe avrebbero centrato un caccia SU-25 e dodici. Il tutto è stato reso noto, rispettivamente, dal Comando aereo Sud di Kiev e i vertici militari russi, come indicato da Ukrinform e Tass.

Infine, l’ex generale americano, già capo della Cia, David Petraeus, durante il Forum di sicurezza di Kiev, ha notato (come registrato dall’Ukrainska Pravda: “Gli ucraini sono nella loro terra e sanno per cosa stanno combattendo, tutti li supportano, sanno che possono farlo… Quindi l’inverno sarà diverso per ucraini e russi. Anche in inverno, penso che si faranno progressi significativi sul campo... Non credo che le forze ucraine rallenteranno la loro offensiva operativa con l’inizio dell’inverno”.