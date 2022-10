Terremoto Truss: dimissioni in diretta tv

Liz Truss ha guadagnato un posto nella storia con un triste primato: il suo è stato il mandato più breve dei primi ministri del Regno Unito. Truss infatti si è dimessa dopo 45 giorni: lei stessa lo ha annunciato in una breve dichiarazione a Downing Street. La ormai ex premier ha dichiarato che rimarrà in carica fino a quando non sarà scelto il suo successore. Cosa che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Nel discorso integrale, pubblicato dal Guardian, Truss sottolinea la situazione che si è trovata a gestire, caratterizzata da una grande instabilità economica ed internazionale, anche a causa della guerra in Ucraina. Ammette quindi l’impossibilità di portare a termine gli obiettivi per i quali era stata eletta dal partito conservatore. Aggiunge poi di aver parlato già con il re per rassegnare le proprie dimissioni.

Per il Regno Unito non sarà facile uscire da questa impasse.

Intanto i mercati hanno subito reagito alla notizia: il differenziale tra titoli di stato inglesi e Bund decennali tedeschi è sceso ai minimi dallo scorso 11 ottobre, scivolando da 213,48 a 144,1 punti. In calo 2,2 punti il rendimento annuo dei titoli britannici al 3,84 per cento, a fronte di un rialzo di 3,9 punti al 2,4 per cento dei Bund decennali tedeschi.