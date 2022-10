Von der Leyen: “Ue verserà a Kiev 1,5 miliardi al mese”

C’è un Paese, l’Ucraina, che necessita di una somma “compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese” solo per le spese correnti. Lo fa sapere la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che aggiunge: “Io lavoro affinché l’Ue assuma una partecipazione equa in questo sforzo, garantendo 1,5 miliardi al mese, fino a quando sarà necessario”. Parole, queste, espresse nel corso dell’intervento, a Berlino, nella Conferenza sulla ricostruzione. Con la specifica: “Sono 18 miliardi di euro per il 2023”.

Da par sua, Olaf Sholz – cancelliere tedesco – commenta: “Siamo qui per sostenere la visione del futuro dei nostri amici ucraini”. Un futuro “di pace”, in cui risultino “benessere e resilienza”. E ancora: “Non è una conferenza di donatori. Si tratta di qualcosa di più basilare, che riguarda le strutture e i meccanismi (di finanziamento della ricostruzione)”. Non solo: “Non possiamo dire quando questa guerra finirà. Ma finirà. E proprio pesando all’esperienza fatta nella nostra storia – insiste Scholz – sappiamo che la ricostruzione è sempre possibile e che non è mai troppo presto per iniziare ad occuparsene”. Per il cancelliere tedesco, è fondamentale che, su questo fronte, la Comunità internazionale si impegni.

Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “questa visione dell’Ucraina come Paese europeo è molto importante. E sotto molti aspetti l’Ucraina ha già meritato di farne parte. La gente vede cosa facciamo già per l’Europa. Noi rappresentiamo la sicurezza fisica dell’Europa”.