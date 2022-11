Elezioni in Israele: avanti Netanyahu

Il blocco dei partiti che sostengono Benyamin Netanyahu è avanti nelle elezioni in Israele. Netanyahu, così, si avvia a conquistare la maggioranza dei 120 seggi della Knesset (il Parlamento monocamerale di Israele). Molto dipende dai partiti che supereranno la soglia di sbarramento. Nel Paese sono le quinte elezioni legislative in meno di 4 anni.

Con lo spoglio dei voti al 97 per cento, la coalizione dei partiti di destra guidata dall’ex premier Netanyahu è a un passo dalla vittoria. In base agli ultimi dati diffusi dal Times of Israel, la coalizione di Netanyahu conquisterebbe 65 dei 120 seggi della Knesset. Gli exit poll che sono circolati al termine della chiusura dei seggi hanno previsto 62 seggi per la coalizione guidata dal partito Likud di Netanyahu.

Al momento Meretz, partito di sinistra, è vicino al minimo di voti del 3,25 per cento che serve per ottenere la rappresentanza alla Knesset, attestandosi al 3,2 per cento. Vicino alla soglia anche Balad, partito di opposizione arabo, per adesso poco sopra il 3 per cento. Ra’am e Hadash-Ta’al, gli altri due partiti arabi, hanno invece superato la soglia di sbarramento (rispettivamente con il 4,33 per cento e il 3,91 per cento).