Elezioni americane di midterm

Per i media internazionali e per gli opinionisti italiani nelle elezioni di midterm la vittoria dei repubblicani non si è concretizzata così come era prevista dai sondaggisti. Per gli organi di stampa, nella comunicazione dei risultati occorre edulcorare il successo elettorale repubblicano e ne devono essere sminuite le conseguenze per il presidente Joe Biden. Nei commenti a caldo degli esperti di politica statunitense sui risultati ancora provvisori, le espressioni più ricorrenti sono state: non c’è stata l’onda rossa, i risultati delle urne sono stati diversi rispetto alle previsioni dei sondaggisti, i repubblicani hanno conquistato una maggioranza risicata alla Camera dei rappresentanti, non c’è stato lo tsunami previsto e in Senato la maggioranza è ancora in bilico. In sostanza, una non vittoria dei conservatori americani e una tenuta dei democratici.

Se vincono i conservatori il bicchiere è sempre e comunque mezzo vuoto. Tuttavia, i dati non definitivi assegnano la maggioranza alla Camera dei rappresentanti ai repubblicani e quindi il presidente incontrerà non poche difficoltà per la seconda parte del suo mandato. Prima di poter esprimere una opinione sensata sulle elezioni di midterm, occorre conoscere i risultati definitivi in termini di seggi assegnati alla Camera dei rappresentanti e al Senato. Altro elemento sostanziale è la verifica dei voti effettivi nei singoli Stati che determineranno i risultati relativi ai potenziali grandi elettori probabili per le Presidenziali del 2024.

Le elezioni presidenziali americane prevedono un procedimento indiretto per l’elezione del presidente attraverso un complesso meccanismo che prevede la conquista dei grandi elettori per ogni singolo Stato. Gli stessi grandi elettori sono eletti dai cittadini. I grandi elettori sono 538 dei quali 435 deputati, 100 senatori e 3 che rappresentano il distretto di Columbia. Il candidato che riesce a conquistare almeno 270 grandi elettori diventa il presidente degli Stati Uniti. L’analisi dei dati e dei flussi elettorali darà una chiara indicazione dell’orientamento degli statunitensi alle elezioni presidenziali che si terranno nel 2024!