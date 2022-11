Iran, Amnesty International: “Liberate Elham Afkari”

Un appello accorato è quello firmato dalla sezione iraniana di Amnesty International, che ha chiesto “l’immediata scarcerazione” di Elham Afkari, giornalista iraniana arrestata ieri a Shiraz e considerata una “agente” di Iran International, emittente televisiva in lingua persiana con sede a Londra.

Così Amnesty International: “Le autorità iraniane tengono Elham Afkari in custodia in una struttura di detenzione dei servizi segreti, conosciuta come Pelak-3100, a Shiraz, e le hanno negato contatti con famiglia e avvocati”. Inoltre, è stato chiesto di “proteggerla da torture e altre forme di abusi” e di garantirle “la possibilità di parlare con famiglia e avvocati”.

L’Ong, peraltro, non ha giudicato credibili le accuse mosse da Teheran, secondo le quali Elham Afkari sarebbe una spia al lavoro con Iran International, oltre che una delle leader delle proteste cominciate quasi due mesi fa in più città del Paese, dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale, perché non portava il velo in modo corretto.

Amnesty, infine, ha sottolineato che la famiglia di Afkari è stata al centro di varie persecuzioni giudiziarie, “motivate politicamente”, sin dal 2016.