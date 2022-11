TikTok, il tempo sta per scadere

In un momento in cui un’invasione di Taiwan da parte della Cina comunista incombe sempre di più, perché preoccuparsi di TikTok?

Destinata agli adolescenti americani, TikTok è un’app mobile per la condivisione di brevi video, di proprietà di una società cinese chiamata ByteDance. Dopo cinque brevi anni sul mercato, ha più di un miliardo di utenti in tutto il mondo. L’app è stata fortemente sospettata per gran parte di quel tempo, poiché gli esperti americani di sicurezza informatica e controspionaggio hanno avvertito della sua enorme portata e dei suoi collegamenti diretti con il Partito Comunista Cinese.

Durante l’amministrazione del presidente Donald Trump, la Casa Bianca ha considerato un divieto totale dell’app. Senatori diversi come Charles Schumer (D-NY) e Josh Hawley (R-AR) hanno guidato l’accusa di vietarlo o costringere la sua società madre a venderlo. Nulla è mai venuto fuori da quella spinta e le trattative di vendita tra ByteDance e sia Microsoft che Oracle non sono riuscite a raggiungere un accordo. L’unica concessione fatta è stata che oggi il traffico Internet da e verso TikTok negli Stati Uniti dovrebbe fluire solo attraverso i server di proprietà di Oracle, che viene pagato da ByteDance per gestire l’app negli Stati Uniti.

Fondamentalmente, tuttavia, la società madre ByteDance non dirà se i dati raccolti tramite l’app passeranno mai nelle mani dei cinesi e al governo cinese. Sebbene abbia un ufficio negli Stati Uniti, i suoi dipendenti lavorano spesso secondo l’ora di Pechino e rispondono ai dirigenti in Cina. Una revisione di Forbes dei profili LinkedIn per i dipendenti di TikTok e ByteDance ha rivelato che 300 di loro hanno lavorato in precedenza per i media statali cinesi, o lo fanno ancora.

Ho notato nel mio recente libro, Red Handed, la schiettezza del Ceo di ByteDance nel sottolineare la necessità per l’azienda di seguire la guida del Partito Comunista nelle sue operazioni commerciali. Il problema ha continuato a crescere.

Il senatore Marco Rubio (R-FL) e il deputato Mike Gallagher (R-WI) hanno recentemente scritto un editoriale che sostiene il divieto di operare negli Stati Uniti su TikTok e altri servizi di social media che sono effettivamente controllati dal Pcc. Sostengono in modo convincente che la capacità di TikTok di raccogliere informazioni personali inclusi nomi, cronologia di navigazione e ricerca, oltre a informazioni sul dispositivo e informazioni sul tracciamento gps, gli conferiscono un potere unico e pernicioso.

Quel potere arriva in due modi, entrambi dannosi. Innanzitutto, l’app è straordinariamente avvincente e lo diventa ancora di più man mano che interagisci con essa. Le sue famose playlist di video “For You” sono guidate da potenti algoritmi che vengono sintonizzati costantemente per darti più di questi video clip di 10-15 secondi che ti piacciono e tenerti incollato allo schermo. Questo è dannoso per i giovani cervelli, addestrandoli a richiedere nuovi stimoli ogni 15 secondi, il che scoraggia la loro capacità di concentrarsi mentalmente, rimanere impegnati su un singolo compito e fermarsi per riflettere. TikTok bombarda deliberatamente ed efficacemente le loro menti in via di sviluppo con l’equivalente digitale di un’altra importazione di fabbricazione cinese: il fentanyl.

Il mese scorso, il presidente del comitato di intelligence del Senato Mark Warner (D-Va.) ha concordato, affermando che Trump aveva ragione a perseguire un divieto. “Questo non è qualcosa che normalmente mi sentiresti dire, ma Donald Trump aveva ragione su TikTok anni fa”, ha detto Warner al Sydney Morning Herald.

L’amministrazione Biden ha annullato gli sforzi del suo predecessore per vietare TikTok ed è attualmente in trattative con la società attraverso il Comitato del governo per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius). Secondo i rapporti pubblicati, una bozza di accordo richiederebbe l’archiviazione esclusiva negli Stati Uniti per tutti i dati di TikTok, il monitoraggio dei potenti algoritmi di raccomandazione dei contenuti di TikTok e la creazione di un consiglio di sorveglianza composto da esperti di sicurezza informatica. I termini della bozza di accordo non richiederebbero a ByteDance di vendere TikTok, come richiesto in precedenza dall’amministrazione Trump.

Il pericolo di questo approccio è evidente: l’app e tutti i dati raccolti rimangono di proprietà di una società cinese che, secondo la legge cinese, è tenuta a fornire questi dati al governo comunista su richiesta, in qualsiasi momento. Come ogni app “gratuita”, TikTok utilizza i suoi dati per vendere pubblicità mirata. A differenza di altre importanti app di social media, questi dati sono disponibili per un governo ostile.

La bozza di accordo, che non è stata annunciata né resa pubblica, non ha soddisfatto i critici di TikTok. Il commissario della Fcc Brendan Carr, critico di lunga data di TikTok, ha rinnovato all’inizio di questo mese la sua richiesta al governo degli Stati Uniti di vietare l’app dagli app store di Apple e Google a causa dei rischi per la sicurezza nazionale posti dai suoi legami con la Cina. “Non credo che ci sia una strada da percorrere per qualcosa di diverso da un divieto”, ha detto. Parlando di recente in un podcast del Wall Street Journal, ha definito l’app “...l’abbigliamento da pecora. TikTok funziona come uno strumento di sorveglianza molto sofisticato”.

Gli specialisti della tecnologia adottano un approccio più dettagliato ai problemi. Separano le minacce poste da TikTok in due categorie: le minacce alla sicurezza nazionale e le minacce di guerra dell’informazione.

Oltre ai rischi per la sicurezza che hanno portato le agenzie governative e persino alcuni appaltatori governativi a vietare l’app dai telefoni di lavoro dei dipendenti, TikTok censura anche le informazioni sensibili al regime comunista cinese. Lo fa regolarmente in Cina, come ci aspetteremmo, ma anche al di fuori della Cina per volere del governo. Inoltre, notano che l’app ha diffuso false informazioni sul virus Covid-19 durante la pandemia e ritengono che la Cina potrebbe potenzialmente farlo di nuovo come parte di più ampi sforzi di propaganda per influenzare il discorso pubblico negli Stati Uniti.

Gli specialisti della tecnologia sollecitano anche un approccio più ampio che si occupi dei “kit di sviluppo software” (Sdk) utilizzati da migliaia di creatori di app come scorciatoie nello sviluppo. Alcuni di questi Sdk raccolgono dati personali dell’utente al di fuori dell’ambito dell’app che li ha installati sul dispositivo. Mentre TikTok riceve tutta l’attenzione a causa della sua immensa popolarità, gli Sdk sono incorporati in migliaia di altre app, dai servizi meteorologici e giochi alle app “mestruali” per le donne. I creatori dell’Sdk ricevono i dati degli utenti da quell’app e, una volta che li hanno, non ci sono restrizioni sulla loro capacità di venderli.

Se la polemica sull’invadenza di TikTok serve a qualcosa, sarà sensibilizzare sul fatto che il problema è più profondo e diffuso di una sola stupida app con 136 milioni di utenti americani.

(*) Tratto dal Gatestone Institute