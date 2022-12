Gop: i Repubblicani preferiscono DeSantis

I Repubblicani preferiscono Ron DeSantis. Questo il risultato di un sondaggio tra gli elettori conservatori secondo una rilevazione da parte della Suffolk University e di Usa Today. In base ai dati emersi, il governatore della Florida staccherebbe di ventitré punti Donald Trump (53 per cento di gradimento per il primo, 23 per cento per il secondo).

Non solo: oltre 60 per cento degli intervistati vorrebbe un candidato capace di portare avanti la politica di The Donald. Ma c’è un però: non deve essere Trump. Come ha sintetizzato David Paleologos, direttore del centro di ricerche della Suffolk University. In pratica, i Repubblicani e gli indipendenti conservatori desiderano il trumpismo ma senza Trump.

La discussione, insomma, si sta facendo sentire all’interno del Grand Old Party (Gop). Nel giro di un amen, infatti, gli umori starebbero cambiando. L’ex presidente degli Stati Uniti era visto come il candidato principale alla Casa Bianca, soprattutto per la carica di entusiasmo che aveva portato tra i sostenitori. Poi, però, ci sono state le elezioni di Midterm, dove DeSantis è salito sul podio più alto.

Tra l’altro, in un eventuale scontro con Joe Biden, Trump uscirebbe sconfitto di sette punti (47 per cento contro il 40 per cento). Invece, DeSantis avrebbe la meglio su Sleepy Joe.