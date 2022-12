Israele: Netanyahu forma il nuovo Governo

E Governo fu. Benjamin Netanyahu ha informato il presidente Isaac Herzog di aver formato il nuovo Esecutivo. È stato lo stesso Netanyahu – che aveva avuto l’incarico da Herzog oltre un mese fa, a seguito del risultato elettorale di novembre – ad annunciarlo su Twitter. La notizia, peraltro, è stata confermata anche dal Times of Israel.

La compagine governativa – con una forte componente conservatrice – è composta dal Likud, dai partiti religiosi e dai Sionisti religiosi di Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich e Yoav Maoz. Inoltre, può vantare di 64 seggi su 120 alla Knesset, il Parlamento monocamerale israeliano. Il giuramento, secondo quanto appreso, avverrà entro il 2 gennaio prossimo.

Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha ricevuto le prime telefonate di congratulazioni sia dal presidente russo, Vladimir Putin che da quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Netanyahu avrebbe discusso con Putin, da una parte, dell’impegno israeliano contro i progetti nucleari e militari dell’Iran, dall’altra della guerra in Ucraina, con la speranza “che si trovi presto una strada via tale da mettere fine alla guerra e alle sofferenze che essa comporta”.

La stessa questione è stata affrontata con Zelensky. Netanyahu, come sottolineato in un comunicato del suo ufficio, “ha ripetuto quanto da lui già affermato nella recente campagna elettorale, ossia che una volta assunto l’incarico tornerà ad esaminare in maniera approfondita la questione ucraina”.