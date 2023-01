Germania: dimissioni per il ministro della Difesa

Terremoto politico in Germania. Christine Lambrecht, ministro tedesco della Difesa, ha presentato le sue dimissioni al cancelliere Olaf Scholz. Questo quanto riportato da Dpa.

Lambrecht, in una comunicazione scritta, ha spiegato: “L’attenzione dei media, che da mesi si concentra sulla mia persona, difficilmente consente di riferire e discutere in modo obiettivo dei militari, della Bundeswehr e delle decisioni di politica di sicurezza nell’interesse dei cittadini tedeschi”.

Lambrecht ha poi ringraziato “tutti coloro che si impegnano ogni giorno per la nostra sicurezza”. Scholz ha accettato le dimissioni di Christine Lambrecht, “rispetta la sua decisione e anche le sue motivazioni” e la ringrazia per il suo lavoro. Questo quanto spiegato dalla vice-portavoce del Governo, Christiane Hoffmann. Il cancelliere, secondo quanto trapela, proporrà “a breve” un successore per Lambrecht al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

“Secondo Der Spiegel – ha scritto il portale di Rainews – tra i nomi presi in considerazione ci sono anche quelli di Wolfgang Schmidt, ministro federale per gli Affari speciali e capo della cancelleria nel governo Scholz, il ministro degli Affari Sociali Hubertus Heil , Siemtje Möller, segretaria di Stato parlamentare di Lambrecht e Lars Klingbeil, segretario generale dell’Spd... Già dalla scorsa estate la ministra uscente era stata attaccata per un viaggio con il figlio a bordo di un elicottero militare. Nonostante avesse affermato di aver pagato personalmente le spese, non era riuscita a evitare il risultato di un sondaggio promosso dalla Zdf: il 60 per cento dei tedeschi pochi giorni fa si era espresso in favore delle sue dimissioni”.