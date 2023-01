Riforma delle pensioni: è sciopero, “giovedì nero” in Francia

È un “giovedì nero” in Francia. È partito lo sciopero contro la riforma delle pensioni. A far balzare sulla sedia, sia le opposizioni che i sindacati, è l’allungamento – da 62 a 64 anni – dell’età pensionabile. Ospedali, scuole, trasporti, stazioni di servizio, raffinerie i comparti più colpiti dall’agitazione. Diecimila unità, tra poliziotti e gendarmi, sono state mobilitate dal ministero dell’Interno.

Al centro delle polemiche, come detto, una riforma che, a sentire Philippe Martinez, segretario generale francese del sindacato Cgt, “canalizza tutti gli scontenti” del Paese. Concetto, questo, ribadito in una intervista a Public Sénat, dove ha sottolineato la sussistenza di un problema “molto grave”. Sulla graticola, come già annunciato, è finito l’innalzamento dell’età pensionabile. Martinez, nello specifico, ha parlato di una riforma “dogmatica, ideologica”, con le concertazioni degli ultimi mesi con il Governo che, a conti fatti, “non hanno cambiato nulla”.

Nelle raffinerie del gruppo TotalEnergies, secondo quanto appreso, hanno aderito alla protesta tra il 70 e il 100 per cento dei dipendenti. Questo quanto rivelato, all’agenzia France Presse, da Eric Sellini, coordinatore nazionale del sindacato Cgt per TotalEnergies. Anche gli scioperanti del gruppo Edf (Elettricità di Francia) avrebbero accentuato i cali di produzione elettrica.

Una fetta abbondante dei cittadini dell’Ile-de-France – regione di Parigi che raccoglie quasi il 20 per cento della popolazione totale del Paese – ha optato per il telelavoro. Mentre nella capitale la manifestazione contro la riforma è partita alle 14 da Place de la République per raggiungere Place de la Nation.

Per quanto concerne la scuola, il ministero ha segnalato un tasso di insegnanti in sciopero tra il 42,35 per cento delle elementari e il 34,66 per cento degli istituti secondari. Il sindacato, da par sua, ha calcolato le astensioni dal lavoro in oltre il 65 per cento.