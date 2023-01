La guerra senza fine in Ucraina

Per quanto possa contare la mia opinione, ho la netta sensazione che nella guerra russo-ucraina si sia arrivati a un punto di non ritorno. La decisione presa da parte dell’Alleanza atlantica di inviare oltre alle armi “di difesa” anche i carri armati all’Ucraina da parte della riluttante Germania, sulla base di forti pressioni fatte dagli Stati Uniti, ha di fatto conclamato l’entrata in guerra dell’Europa contro la Federazione russa e il progressivo disimpegno degli stessi americani nel sostenere l’Ucraina militarmente, finanziariamente ed economicamente. È iniziato il passaggio di testimone tra gli Stati Uniti e l’Europa? È probabile che l’America del democratico presidente Joe Biden abbia raggiunto gli obiettivi che si era prefissato. La guerra, per procura, in Ucraina ha certamente indebolito la Federazione russa sia economicamente che militarmente. L’oleodotto Nord Stream 2 è stato reso inutilizzabile e quindi non è più possibile rifornire la Germania e il nord Europa della preziosa fonte di incassi di valuta pregiata per la Russia.

Ha isolato la Russia di Vladimir Putin dall’Europa. Ha favorito l’industria estrattiva del gas statunitense che è diventata esportatrice verso l’Europa a prezzi decisamente più alti rispetto all’accessibile e più economico gas russo. A questo punto gli Stati Uniti si possono concentrare sulla strategica Taiwan in contrapposizione all’espansionismo cinese. La decisione di Joe Biden di inviare i suoi carri armati, ancora da costruire, è stata la foglia di fico per costringere la Germania a mandare i panzer Leopard 2. L’Ucraina, da subito, può contare sui carri armati tedeschi già in possesso della Polonia, su altri 4 carri armati canadesi e tra qualche mese su quelli tedeschi e americani e infine su armi di difesa antiaerea inviati dall’Italia e dalla Francia per difendersi dalla prevista, in primavera, nuova offensiva dell’esercito russo.

Possono l’invio dei carri armati americani, tedeschi, polacchi e canadesi oltre alle altre armi di “difesa” inviati da Italia e Francia cambiare a favore dell’Ucraina le sorti della guerra? La situazione reale dell’esercito ucraino è quello che ci viene veicolato dai media occidentali? In verità, da qualche settimana, l’esercito russo è ritornato ad avanzare di nuovo e l’umore dei soldati ucraini non è più lo stesso di qualche mese fa. La popolazione ucraina è stremata dal freddo e dalla continua interruzione della corrente elettrica. È sconcertata dagli scandali legati alla presunta corruzione di alti funzionari del governo sulle forniture alimentari all’esercito ucraino. Se l’invio di nuove armi sortirà l’effetto sperato di contrastare la nuova offensiva dell’esercito russo, si creerebbero le condizioni di una guerra senza fine come in Corea.