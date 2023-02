Pallone spia cinese sui cieli di Washington

Un pallone aerostatico con occhi e orecchie elettroniche è stato avvistato mentre fluttuava sopra gli Stati Uniti. Una notizia che ricorda il periodo dello spionaggio della Guerra fredda. Ora, al posto della Russia, sarebbe la Cina a sondare i cieli di Washington. La piccola mongolfiera di Pechino, però, non è passata inosservata. I funzionari del Pentagono fanno sapere che la presenza è stata osservata per un paio di giorni, da quando è entrata nello spazio aereo statunitense. Il pallone è passato sopra lo Stato del Montana, dove gli Usa hanno alcune delle loro basi nucleari. Per precauzione, mercoledì scorso, i voli dall’aeroporto Logan di Billings sono stati sospesi.

In particolare, la spia volante cinese ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari, la Malmstrom Air Force Base di Billings, sempre nel Montana. “Il pallone sta viaggiando a un’altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra”, dichiara l’intelligence militare Usa. “Negli ultimi anni sono stati osservati casi di questo tipo, attività dei palloni aerostatici. Una volta individuato il pallone – continua il Pentagono – il Governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili”.

I funzionari del dipartimento della Difesa sostengono che c’è “alta probabilità” che si possa trattare di un velivolo cinese, e che il presidente degli Stati Uniti era stato informato della situazione. Joe Biden, ricevuto il briefing, avrebbe chiesto di abbattere il pallone aerostatico. Gli esperti, però, hanno fatto ragionare il capo di Stato, facendogli notare che il rischio di danneggiare le persone a terra sarebbe stato troppo alto. Inoltre, è stato fatto notar al presidente che la spia, sebbene sorvolasse i cieli del Montana, non avrebbe raccolto informazioni in più di quelle che non potessero essere acquisite dai satelliti regolari. Si tratterebbe, comunque, di una delle manovre più aggressive di Pechino degli ultimi anni, proprio perché attuata così alla luce del sole.

Il Wall Street Journal scrive, citando un funzionario statunitense, che il dipartimento di Stato americano avrebbe convocato l’incaricato di affari esteri cinese, Xu Xueyuan, a Washington, per “trasmettere un messaggio molto chiaro e duro”.

AVVISTATO UN SECONDO PALLONE IN CANADA

Anche i vicini di casa sono in allerta, visto che il Canada sta monitorando un potenziale secondo sospetto pallone spia cinese. “È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North american aerospace defense command (Norad)”, ha affermato la Difesa nazionale in una nota. E ha aggiunto: “I canadesi sono al sicuro e stiamo adottando misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente”.