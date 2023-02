Meta riattiva i social a Donald Trump

Dopo oltre due anni, Donald Trump è rientrato in possesso dei suoi account Instagram e Facebook. Il ban, in teoria, sarebbe dovuto scadere a gennaio scorso, ma solo dopo le parole di Nick Clegg – il presidente degli affari globali di Meta – i profili del tycoon sono stati riattivati. Il dirigente dell’azienda aveva definito il mantenimento della sospensione dell’ex presidente un danno per la libertà di parola. È stato Andy Stone, il Communication director della compagnia di Menlo Park, ad annunciare la fine della punizione di Trump. Il ban è scattato il 9 gennaio 2021, dopo i fatti di Capitol Hill, quando il Congresso fu assaltato dai sostenitori di Donald, in seguito alla vittoria delle elezioni da parte di Joe Biden, l’attuale capo di Stato Usa.

Ora che il magnate americano è tornato in possesso dei suoi profili, deve stare attento alle politiche sui contenuti di Meta. Infatti, l’azienda ha affermato che, in caso di nuove violazioni del regolamento, le ripercussioni si faranno più severe di una semplice sospensione dell’account. Secondo un consulente di Trump, scrive la Cnn, il tycoon non ha mai usato Facebook con la stessa frequenza con cui usava Twitter, il social da lui prediletto per entrare direttamente in contatto con la sua base di elettori ed estimatori.

Ad ogni modo, l’ex presidente e il suo entourage approfitteranno della piattaforma di Meta soprattutto per via dell’incombente e, per certi versi già in atto, campagna elettorale verso le presidenziali del 2024. Il social di Menlo Park rappresenterebbe “il veicolo più importante per la raccolta fondi e per raggiungere molte persone tra quelle persuadibili”, ha detto il consulente. Prima del ban, Trump vantava 23 milioni di follower su Instagram e 34 milioni su Facebook.

Intanto, il tycoon non twitta né posta. Non è stata registrata nessuna attività né su Facebook né su Instagram, né tantomeno sul social di Elon Musk, che ha reintegrato Trump subito dopo aver rilevato la piattaforma. Per ora, Donald Trump resta sul suo Truth, il social network che ha fondato in reazione al ban da tutte le principali piattaforme.