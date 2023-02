Berlino, batosta sinistra: Spd ko

Uno schiaffo senza precedenti. La Cdu batte l’Spd per la prima volta dal 1999. I socialdemocratici del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, vanno a picco nel voto che si è tenuto a Berlino, dove – appunto – sono avanzati i conservatori. Kai Wagner, candidato dei cristiano-democratici, ha detto “Berlino ha scelto il cambiamento”. E ora punta al mandato da primo cittadino.

Il Cdu, con il 28,1 per cento delle preferenze, è salito di 10 punti rispetto al risultato del 16 settembre 2021. Franziska Giffey, sindaco uscente, ha portato a casa un 18,2 per cento e ha commentato: “Dobbiamo dire che la Cdu è chiaramente il partito più forte e dobbiamo vedere cosa significherà per noi. Il nostro obiettivo è e resta essere il partito più forte in questo Land”.

“Il mio obiettivo è un governo stabile per Berlino. E una coalizione a due è più stabile di una a tre” ha continuato Wagner, che ha aggiunto: “La campagna elettorale è finita. Adesso in gioco c’è il futuro della città”.