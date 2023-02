Ufo nei cieli americani: non si esclude nessuna ipotesi

L’esercito americano ha abbattuto un oggetto non identificato sopra il lago Huron, tra il Michigan e l’Ontario. È il quarto Ufo distrutto in meno di due settimane nello spazio aereo degli Stati Uniti. Le forze armate hanno prontamente informato dell’accaduto le commissioni Affari esteri e Intelligence del Congresso. L’oggetto d’alta quota volava a circa seimila metri d’altezza e “presentava come una struttura ottagonale” con “corde fluttuanti”, riporta su Twitter Edward Wong, un corrispondente diplomatico di lunga data del New York Times, che cita come fonti rappresentanti del Governo americano. Lo stesso Ufo sarebbe stato intercettato mentre volava sopra il Montana, nella stessa zona dove a inizio febbraio era stato avvistato il probabile pallone spia cinese, poi distrutto sull’Atlantico da un caccia di Washington.

Sono tre giorni di fila che dei jet militari a stelle e strisce intervengono per abbattere degli oggetti non identificati in volo nello spazio aereo nordamericano. Venerdì scorso, era toccato all’Alaska, sabato, era successo in Canada. Un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America, l’ufficiale Glen VanHerck, ha detto che non esclude l’ipotesi “alieni” o qualsiasi altra spiegazione a questi episodi. Bisogna aspettare un’analisi approfondita degli esperti di intelligence.

“Lascio che facciano ipotesi l’intelligence e il controspionaggio – ha risposto l’alto ufficiale alla domanda sull’ipotesi degli extraterrestri – io non escludo niente”. VanHerck ha poi aggiunto: “a questo punto noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al nord America”. Qualche ora prima, delle fonti private dell’amministrazione Biden avrebbero rassicurato dalla Casa Bianca, citate sempre dal New York Times, che non ci fossero state indicazioni su “attività extraterrestre”. Anche il Pentagono è intervenuto sulla questione, precisando che “non ci sono indizi di presenza di extraterrestri o attività extraterrestri legate all’avvistamento degli oggetti volanti non identificati abbattuti in questi giorni dalle forze aeree americane”.