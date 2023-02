Terremoto Turchia-Siria: il dramma dei bambini

“In Turchia il numero totale di bambini che vivono nelle dieci province colpite dai due terremoti è di 4,6 milioni. In Siria i bambini colpiti sono 2,5 milioni”. Così ha dichiarato James Elder, portavoce dell’Unicef. Dati, questi, che sono un colpo al cuore. E che tracciano un tragico bilancio sul sisma che ha colpito le due aree.

Catherine Russell, direttore generale dell’organizzazione, ha proseguito: “I bambini e le famiglie della Turchia e della Siria stanno affrontando difficoltà inimmaginabili a seguito di questi devastanti terremoti. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere, per garantire che tutti coloro che sono sopravvissuti a questa catastrofe ricevano un sostegno salvavita, tra cui acqua sicura, servizi igienici, forniture nutrizionali e sanitarie critiche, sostegno alla salute mentale dei bambini. Non solo ora, ma anche a lungo termine”.

Il numero di piccoli deceduti o feriti durante le scosse e le loro conseguenze non è ancora stato confermato, ma potrebbe essere di molte migliaia. Il bilancio complessivo ufficiale delle vittime ha superato i 35mila morti. Secondo quanto riportato dall’Unicef, molte famiglie rimaste senza una casa al momento si troverebbero in rifugi temporanei, in situazioni climatiche avverse (neve, pioggia).

I terremoti, inoltre, hanno anche provocato danni a scuole e infrastrutture essenziali. Tra le altre cose, pure l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici rappresenta una delle principali preoccupazioni.