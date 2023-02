È in programma a Madrid la presentazione della denuncia all'Organizzazione delle Nazioni Unite del caso penale dei prigionieri di coscienza a Cuba . L'incontro è previsto giovedì 2 marzo 2023, alle ore 10, nella Sala delle Assemblee del Consiglio generale degli avvocati spagnoli . Si tratta del risultato di oltre un anno di intenso lavoro svolto da più di dieci giuristi coordinati dall'organizzazione non governativa Prisoners Defenders. L'accusa è pesantissima. Detenzioni arbitrarie e illegali, mancanza di protezione giudiziaria, assenza di un giusto processo, inesistenza della difesa e del principio del contraddittorio, testimonianze illegittime, prove peritali manipolate al servizio dell'accusa, presunzione di colpevolezza o discriminazione in base al pensiero sono alcune delle conseguenze di 7 modelli fondamentali di gravi irregolarità nel sistema procedurale cubano che questo rapporto rivela, dettaglia e sviscera come mai prima d'ora nel sistema penale cubano.

Sono state trattate le relazioni individuali complete di oltre 300 vittime che dimostrano, senza alcun dubbio giuridico, i modelli strutturali che violano il giusto processo e la difesa efficace nel sistema procedurale cubano. Più di 5mila pagine di lavoro legale che non lasciano alcuna incertezza sull'arbitrarietà e l'illegalità con cui migliaia di famiglie a Cuba soffrono, solo per aver espresso i loro sentimenti, desideri e necessità, con uno o più dei loro membri in carcere, torturati e con condanne che in non pochi casi si contano per decidere di anni.

“Gli oltre 300 casi analizzati – si legge in una nota di Prisoners Defenders – ci permettono di stabilire che i 1.077 prigionieri politici attualmente detenuti a Cuba hanno subito le stesse violazioni procedurali e, senza eccezioni, dovrebbero essere rilasciati immediatamente. Allo stesso modo, se fosse uno Stato di diritto, il Governo cubano dovrebbe anche risarcire le vittime di privazioni arbitrarie della libertà per le atrocità subite da loro in carcere, e anche dai loro parenti fuori dal carcere, che sono stati e sono minacciati, perseguitati , molestati, interrogati, convocati, multati e persino chiusi”. All'incontro intervengono: Giulio Terzi Di Sant'Agata , senatore della Repubblica italiana ; Dita Charanzova, vicepresidente del Parlamento europeo; Javier Nart , membro del Parlamento europeo; Antonio Ledezma , avvocato, scrittore e politico venezuelano; Blas Jesús Imbroda , presidente della Sottocommissione stranieri e protezione internazionale del Cgae; Fernando Almeyda , coordinatore legale internazionale di Prisoners Defenders; Javier Larrondo , presidente di Prisoners Defenders.