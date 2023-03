Mega sciopero in Germania: blocco dei trasporti pubblici

Mega sciopero dei trasporti pubblici in Germania. Braccia incrociate e incubo paralisi di 24 ore per il Paese: a rischio la circolazione ferroviaria, navale, aerea e, in almeno sette laender, urbana.

Lo sciopero è stato convocato venerdì dai sindacati Verdi ed Evg: la richiesta è quella di un aumento dei salari (i primi chiedono una crescita del 10,5 per cento e almeno 500 euro in più in busta paga, gli altri puntano su un incremento di minimo 650 euro mensili).

“Lo sciopero di Evg paralizza il Paese, come si vede alla stazione principale di Berlino”: queste le parole di un rappresentante della Deutsche Bahn (società ferroviaria). E ha continuato: “Si tratta di uno sciopero eccessivo e sproporzionato, di cui soffriranno milioni di lavoratori, tante imprese, anche l’ambiente e la protezione del clima. Abbiamo chiesto al sindacato Evg di tornare velocemente al tavolo delle trattative”. Deutsche Bahn, in base alle informazioni raccolte, permetterà di utilizzare i biglietti ferroviari in modo flessibile fino al 4 aprile, proprio a causa dei disagi causati dallo sciopero.