Trump atteso a New York, schierati 35mila agenti

Donald Trump è atteso a New York, dove domani dovrà presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. L’ex presidente è atteso nella Grande mela stasera, dove atterrerà su un aereo privato accompagnato dagli uomini dei servizi segreti. Passerà la notte nel suo appartamento della Trump Tower. L’avvocato del tycoon, Joe Tacopina, si è raccomandato affinché tutto avvenga con la dovuta classe, e si è augurato che le autorità non ritengano necessario scattare una foto segnaletica e ammanettare l’ex presidente.

Per ora, l’unica richiesta di manifestazione è arrivata dai Giovani repubblicani di New York, ai quali si aggiungerà la deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene, una delle prime sostenitrici dell’ex presidente. Per ora rimangono fuori dalle proteste per l’incriminazione di Trump i gruppi che si sono macchiati dell’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021, come i Proud Boys, gli Oath Keepers o i Three Percenters. A onor del vero, la maggior parte di questi estremisti sono ancora in carcere per scontare la pena del loro attacco al potere. Tuttavia, su social come Telegram e Patriots.win c’è un dibattito in corso tra accelerazionisti e attendisti. I primi credono sia giusto protestare per l’accusa a Trump, per “accelerare” la caduta delle istituzioni federali, mentre i secondi credono che l’eventuale mobilitazione sia un cavallo di Troia ordito dal governo federale stesso.

Intanto, è stato reso noto che tutti e 35mila i poliziotti di New York domani saranno in servizio, e in divisa. Secondo le autorità, questo all-in non deriva dalla paura dei disordini, ma è solo ordinaria amministrazione per le forze dell’ordine della città. D’altronde, protesta o no, il numero di poliziotti schierati per strada è proporzionato all’influenza di un uomo come l’ex presidente. Ancora non è chiara la strategia del tycoon, ma secondo alcuni esperti il processo avrebbe le gambe corte, a causa di una mancanza di prove.