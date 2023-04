Iran: il coraggio (quello vero) di un professore che sfida il regime (quello vero)

Lo scorso marzo il professore dell’Università di Teheran, Sadegh Zibakalam, ha affermato durante una tavola rotonda pubblicata sul canale New Harf, sul sito web del portale Aparat (piattaforma di condivisione video più popolare in Iran: qui il video) che la rivoluzione del 1979 aveva tra gli obiettivi quelli di stabilire elezioni libere e una magistratura indipendente, mentre oggi il regime degli ayatollah chiede di combattere l’America e di annientare Israele, perché non è “all’altezza degli obiettivi originali della rivoluzione” secondo Sadegh Zibakalam.

Il professore, riformista, coraggioso, che appare spesso su testate giornalistiche internazionali tra cui Bbc News e al-Jazeera, mai ospite di Rai 3 nella trasmissione Carta Bianca, ha criticato il regime per non aver reso conto al Majles (Parlamento) della presenza iraniana in Siria e per il suo programma nucleare.

Ha anche affermato che la maggior parte degli iraniani non crede che il conflitto israelo-palestinese li riguardi e, soprattutto, che la maggior parte degli iraniani non vuole che Israele venga annientato. Ieri il benemerito sito web Middle East Media Research Institute (Memri) ha pubblicato la traduzione di alcuni passaggi della trasmissione tv, dove il coraggioso professore ha pubblicamente sfidato il regime.

Sadegh Zibakalam: “Perché c’è stata una rivoluzione (nel 1979)? Perché non c’erano elezioni libere, nessuna stampa libera, nessuna libertà di istituire partiti e gruppi politici, e perché c’erano 5mila prigionieri politici e questi prigionieri furono torturati”.

(…)

“Ma non stiamo dicendo queste cose. Perché non possiamo dire queste cose? Perché mi sputerei in faccia se dicessi che noi (abbiamo fatto una rivoluzione) in modo che ci fossero libere elezioni, e che la magistratura non sarebbe al servizio del regime al potere”.

(…)

“Abbiamo fatto una rivoluzione affinché la magistratura fosse indipendente, come in Giappone, India, America o Francia. Abbiamo fatto una rivoluzione per queste cose. Abbiamo fatto una rivoluzione per la libertà, la democrazia e i diritti umani. Ma perché il mio collega non può dire che abbiamo fatto la rivoluzione per queste cose? Perché la gente lo prendeva per il collo e diceva se queste sono le cose per le quali hai fatto la rivoluzione, dove sono?”.

“Abbiamo fatto una rivoluzione in modo che, nel momento in cui il regime avesse deciso su una determinata politica, sarebbe ritenuto responsabile davanti al Majles. Quale responsabilità c’è adesso? C’era qualche responsabilità nella nostra presenza in Siria? E la nostra politica nucleare che ha causato miseria e la povertà in questo Paese? Quante volte sono venuti al Majles per rendere conto della nostra politica nucleare? Sono cose per le quali abbiamo fatto la rivoluzione”.

(…)

“Tutto quello che sto dicendo è che il regime della Repubblica islamica non può dire perché è avvenuta la rivoluzione. È troppo vergognoso dirlo, perché la gente si chiederebbe che fine abbiano fatto gli obiettivi e gli ideali della rivoluzione. Ecco perché non hanno scelta ma per dire che dovremmo combattere l’America, che io Zibakalam, sono il loro servitore… Sputiamo tutti su Zibakalam… Morte a Israele… Israele deve essere annientato e questo era l’obiettivo della nostra rivoluzione… Dov’era l’annientamento di Israele, un obiettivo della nostra rivoluzione?”

(…)

“Perché combattere l’America. L’Occidente e l’arroganza (globale) e la morte di Israele hanno sostituito gli obiettivi (reali) della rivoluzione?”.

“Voi dite che siete in missione per annientare Israele. Chi vi ha dato questa missione? Il Corano? Dio? Il Profeta? La Costituzione? Chi? Se il 50 per cento più una persona degli iraniani dice sì, allora con tutti i mezzi dovremmo annientare Israele. Ma credo fermamente che nemmeno il 10 per cento direbbe di voler annientare Israele. (Il regime) dice che noi dovrebbe annientare Israele, ma il 90 per cento del pubblico iraniano sostiene perché? Come sono affari nostri? Questo è un conflitto tra gli arabi palestinesi e gli ebrei israeliani. Cosa c'entra questo con noi?”.

“Quale percentuale del pubblico iraniano dice morte all’America? Quale percentuale dice morte all’Inghilterra o morte alla Francia? Quale percentuale accetta la politica di diventare il servitore della Russia?”.

Mohammad Abyaneh (l’intervistatore, ndr): “Signor Zibakalam, non l’ho mai sentito criticare i crimini israeliani contro palestinesi e libanesi. Solo ieri, o l’altro ieri, hanno lanciato un missile e trasformato alcuni di loro in martiri. Quando mai ha preso posizione?”.

Zibakalam: “E non ti ho mai sentito prendere posizione sui crimini dei cinesi contro i musulmani, lì”.