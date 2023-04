Trump a New York, atteso oggi in tribunale

Donald Trump, arrivato nella notte a New York, è pronto a presentarsi in tribunale per affrontare le accuse portate avanti dal procuratore di Manhattan Alvin Bragg. Il tycoon ha riposato nel suo appartamento della Trump Tower sulla Fifth Avenue, non lontano dal Palazzo di giustizia dove verrà incriminato per il caso dei presunti pagamenti all’attrice hard Stormy Daniels. Per l’esattezza, le accuse riguardano la “modalità” delle presunte mazzette, poiché il denaro sarebbe stato versato in nero, e solo in un secondo momento sarebbe stato dichiarato come “spesa legale”. Finora, l’ex presidente non si è concesso né ai media né ai suoi fan, destinando solo un rapido saluto ai suoi sostenitori poco prima di entrare nella sua residenza newyorkese.

Gli avvocati di Donald Trump avrebbero chiesto al giudice che guiderà l’udienza, Juan Merchan, di vietare l’accesso alle telecamere in aula, per non alimentare un “clima da circo”. L’equipe legale del magnate avrebbe domandato anche limitazioni per i fotografi e per le emittenti radiofoniche. I quotidiani e i network avrebbero invece richiesto l’accesso all’aula in nome (giustamente) del diritto di cronaca. L’autorità giudiziaria, avrebbe dato l’ok per lo stop alle videocamere, ma lascerà ai giornali la facoltà di scattare le foto dell’udienza. Alle 2 del pomeriggio (circa le otto di sera in Italia) è prevista l’udienza del tycoon, durante la quale verranno letti i circa 30 capi d’accusa per cui è stato incriminato.

Gira voce che, prima di dirigersi verso la corte di giustizia, Trump potrà fare visita al procuratore distrettuale Alvin Bragg – l’uomo che ha condotto l’inchiesta – nel suo ufficio. Poi, nel tribunale, verranno sospese tutte le attività previste, prima dell’arrivo del tycoon e durante la sua permanenza, per motivi di sicurezza. Inoltre, visto che l’ex presidente avrà con sé gli uomini dei servizi segreti, non dovrà portare le manette e, a meno che non chieda lui stesso di passare dal portone principale come un incriminato qualsiasi, potrà lasciare il Palazzo di giustizia passando dai corridoi sul retro, dove lo attenderanno le auto della sua scorta.