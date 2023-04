New (York) logo

Sostituire la “I” con “We” sarà pure più “inclusivo”. Sarà che nei miei soggiorni americani vivo in un condominio del New Jersey e non di New York, ma ho qualche dubbio sul fatto che il nuovo logo della Grande Mela (parole della governatrice Kathy Hochul) “contribuirà a catturare l’energia e preservare lo spirito della città incoraggiando i newyorchesi di ogni estrazione a riunirsi e apportare un cambiamento positivo nella loro città”.



Ad ogni modo avrei preferito restasse quello sfondo rosso. Nero mi sembra una bandiera dell’Isis; e quel burocraticamente specificare che si parla di New York “City”...



Chissà cosa avrebbe pensato del nuovo logo il geniale Milton Glaser. Resto comunque affezionato al suo. Spero almeno che a nessuno venga in mente di mutare l’altro logo, quello con il cuore leggermente bruciato e l’aggiunta della frase “more than ever” in onore delle vittime dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.