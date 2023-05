Ambasciatore Usa in Italia: Biden ha scelto

La scelta sembra essere arrivata a dama. Joe Biden, presidente Usa, avrebbe individuato il nuovo ambasciatore in Italia. Il nome è quello di Jack Markell, 62 anni, al momento ambasciatore americano all’Ocse, dal 2009 al 2017 ex governatore del Delaware.

Un’indicazione, questa, che se sarà confermata dal numero uno della Casa Bianca e successivamente al Senato, vedrà la sede diplomatica di Roma con un nuovo ambasciatore dopo due anni. Il predecessore, Lewis Eisenberg, nominato da Donald Trump, ha terminato il mandato nel 2021 (il 17 gennaio). Da allora gli Usa sono stati rappresentati da Shawn Crowley, incaricato d’affari.

Jack Markell è stato tesoriere del Delaware, dal 1999 al 2009. Successivamente è diventato governatore (per due mandati). Nel 2021, ad agosto, nel corso dell’evacuazione di civili afghani dopo il ritiro degli Usa dal Paese, è stato indicato come coordinatore della Casa Bianca della “Operation Allies Refuge”, un programma per supportare i rifugiati a reinsediarsi negli Usa. Poco prima, Biden si era affidato a lui come ambasciatore Usa all’Ocse.

Aggiornato il 03 maggio 2023 alle ore 16:02