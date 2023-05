Il giuramento di Carlo III

Nel giorno della sua incoronazione, Carlo III ha accettato – come da tradizione – l’atto di proclamazione che certifica la sua successione alla regina Elisabetta II sul trono d’Inghilterra. Il nuovo sovrano ha prestato giuramento alla corona, di fronte all’Accession Council, ovvero l’organo cerimoniale che si riunisce per ratificare il passaggio della corona da un monarca all’altro. Nella sua dichiarazione, ha ammesso di essere consapevole della “grande responsabilità” che lo aspetta, dovendo succedere alla regina più amata del XX secolo. Nel suo discorso, Carlo non si è dimenticato di ringraziare la moglie Camilla.

“Per tutti noi, come famiglia, come regno, e come famiglia più grande delle nazioni di cui facciamo parte, mia madre è stata per tutta la sua vita un esempio di amore e di servizio senza egoismi. Il regno di mia madre è stato senza precedenti in termini di durata, di dedizione e devozione e anche se stiamo soffrendo dobbiamo dimostrare gratitudine per una vita così fedele e leale. Sono profondamente consapevole della grande eredità, dei doveri e delle enormi responsabilità che l’essere un monarca porta con sé e che adesso passano a me”.

Ha esordito così Carlo III a St. James’s Palace, la residenza reale nel complesso di Buckingham Palace, luogo dove si riunisce l’Accession Council

“Nell’assumermi queste responsabilità mi impegnerò a seguire il modello di ispirazione che è stato tracciato nel rispetto dei principi costituzionali e nella ricerca della pace, dell’armonia e della prosperità dei popoli di queste isole e dei regni e territori del Commonwealth nel mondo” ha proseguito il nuovo sovrano durante il suo discorso.

“Nell’adempiere a questi compiti – ha continuato Carlo – sarò supportato dal consiglio del Parlamento. Confermo la mia volontà di continuare la tradizione di pagare le tasse come monarchia e assolvere i compiti che mi sono stati affidati”. Poi, il nuovo re ha pronunciato la formula che afferma la continuità della religione protestante e del governo della chiesa presbiteriana, per poi firmare il documento che attesta il compimento della dichiarazione.

Carlo III ha poi reso omaggio alla moglie Camilla, dopo la proclamazione che l’ha ufficialmente reso il nuovo sovrano d’Inghilterra e dei regni del Commonwealth.

“In tutto questo sono profondamente incoraggiato dal sostegno costante della mia amata mogli”, ha dichiarato aggiungendo di voler dedicare “il resto della mia vita” a “portare a termine il pesante compito che mi è stato affidato”.

Aggiornato il 04 maggio 2023 alle ore 14:19