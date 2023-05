Morto Gary Prado Salmon, catturò Che Guevara

“Ci ha lasciato un’eredità di amore, onestà e coraggio. Era una persona straordinaria”. Così il generale boliviano Gary Prado Salmon, morto a 84 anni, noto per aver catturato Ernesto Che Guevara nel 1967, è stato ricordato dal figlio sui social.

Da una parte l’affetto, dall’altra la storia. Già, perché il generale era a capo di una pattuglia nel sud-ovest della Bolivia quell’8 ottobre del 1967, quando cioè catturò Che Guevara, che venne giustiziato il giorno successivo dall’esercito boliviano. Secondo quanto appreso, Prado Salmon dallo scorso aprile soffriva di problemi di salute e si trovava in cura in un ospedale.

Il generale Gary Prado Salmon è stato dichiarato dal congresso della Bolivia eroe nazionale, in particolar modo per il ruolo avuto nella cattura del Che. Prado Salmon, per la cronaca, è rimasto paralizzato dopo essere stato colpito in maniera accidentale alla spina dorsale, nel 1981. Qualche anno dopo, esattamente nel 1988, si è ritirato dall’esercito.

Aggiornato il 08 maggio 2023 alle ore 16:09