Biden, il malessere dei democratici

Joe Biden è al minimo storico. Le valutazioni di approvazione del presidente scendono ancora. Come rileva il sondaggio del Washington Post e di Abc News, Biden deve affrontare valutazioni negative all'inizio della campagna. L'ex presidente Donald Trump guida un campo di candidati ancora in formazione per i repubblicani, ricevendo circa il doppio del sostegno del governatore della Florida Ron DeSantis. Ma Trump porta il suo fardello, con una maggioranza che afferma che dovrebbe affrontare accuse penali nei casi che coinvolgono gli sforzi per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020, eventi che hanno portato all'attacco del6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti da parte di una folla pro-Trump e la sua gestione di documenti classificati. Biden ha annunciato la sua campagna di rielezione appena due settimane fa con un video che evidenziava proprio l'attacco al Campidoglio, e si è concentrato sugli sforzi repubblicani per limitare ulteriormente l'accesso all'aborto, limitare i diritti Lgbtq, vietare i libri e alterare i programmi di storia della scuola.

Ma tra i democratici, la maggior parte afferma di preferire che il proprio partito nomini “qualcuno diverso da Biden”. Un'opinione che è stata coerente nei sondaggi sin da prima delle elezioni di Midterm, in cui i democratici si sono comportati molto meglio del previsto. L'indice di approvazione del lavoro complessivo di Biden è del 36 per cento, in calo rispetto al 42 per cento di febbraio e all'incirca uguale al precedente minimo del 37 per cento in un sondaggio Washington Post-Abc News condotto all'inizio del 2022. La sua disapprovazione è del 56 per cento, compreso il 47 per cento che disapprova “fortemente”. L'indice di approvazione di Biden è molto basso tra una serie di gruppi che lo hanno sostenuto con ampi margini nel 2020. Si attesta al 26 per cento di approvazione tra gli americani di età inferiore ai 30 anni, al 42 per cento tra gli adulti non bianchi, al 41 per cento tra i residenti urbani e al 46 per cento di quelli con alcuna affiliazione religiosa.

Tra gli indipendenti che hanno votato per Biden nel 2020, il 57 per cento approva mentre il 30 per cento disapprova. Tra gli indipendenti che hanno votato per Trump, il 96 per cento disapprova. Le valutazioni complessive di approvazione di Biden, tuttavia, sono solo una parte di una valutazione più ampia e ampiamente negativa di lui come candidato alla rielezione. Biden ha presieduto un'economia che ha incluso una forte crescita dell'occupazionee una bassa disoccupazione, ma anche un'elevata intensità. Mentre l'entità è diminuita negli ultimi mesi, gli americani di tutte le linee di partito continuano a esprimere preoccupazione per i prezzi e valutano l'economia in generale negativamente. I mercati rimangono fiacchi di fronte alle preoccupazioni che gli sforzi della Federal Reserve per frenare l'inneschino inneschino una recessione o ulteriori fallimenti bancari. Biden ha ereditato da Trump un'economia gravemente danneggiata dalla pandemia di Coronavirus, ma gli elettori vedono l'ex presidente come un miglior amministratore economico rispetto all'attuale inquilino della Casa Bianca. Nel sondaggio, dal 54 per cento al 36 per cento, gli americani affermano che Trump ha svolto un lavoro migliore nella gestione dell'economia quando era presidente rispetto alla presidenza Biden. Biden avrebbe 82 anni all'inizio di un secondo mandato e 86 alla fine. I repubblicani hanno chiarito che solleveranno interrogativi sulle sue capacità – Trump e altri lo fanno regolarmente – e lo stesso presidente ha affermato che gli elettori hanno tutto il diritto di considerare la sua età mentre pensano alla loro scelta per il 2024.

Se Ron DeSantis fosse il candidato repubblicano, il 42 per cento oggi afferma che voterebbe sicuramente o probabilmente per il governatore della Florida, poiché il 37 per cento sosterrebbe Biden e il 21 per cento è indeciso o ha scelto un'altra opzione. Il fatto che ci siano così tanti elettori che si dicono indecisi si aggiunge all'imprevedibilità del risultato nel 2024 e dà un'indicazione di quanto saranno ferocemente combattute le prossime elezioni. Tutti i consiglieri dei principali candidati assegnati che il risultato del collegio elettorale sarà determinato dai voti in una mezza dozzina di stati. Come previsto, repubblicani e democratici profondamente polarizzatisulla loro scelta per il 2024, con l'88 per cento dei repubblicani che afferma che voterebbe sicuramente o probabilmente per Trump e l'83 per cento dei democratici che afferma che sosterrebbe Biden. Tra gli indipendenti, il 42 per cento afferma che sosterrebbe sicuramente o probabilmente Trump, il 34 per cento afferma di essere per Biden e quasi un quarto afferma di essere indeciso, non voterebbe per nessuno dei due o non voterebbe affatto.

Questi risultati segnano un calo del sostegno a Biden rispetto ai risultati del 2020, quando vinse gli indipendenti per nove punti, secondo un sondaggio post-elettorale di elettori convalidati dal Pew Research Center. Biden ha vinto gli elettori suburbani nel 2020 con il 54 per cento dei voti, secondo lo stesso studio Pew. Nel nuovo sondaggio Washington Post-Abc News , Trump guida leggermente Biden tra i suburbani, con Trump al 45 per cento e Biden al 39 per cento, una differenza che rientra nel margine di errore del sondaggio. Trump ha un enorme vantaggio tra gli elettori rurali mentre Biden ha un piccolo vantaggio tra gli elettori urbani. Biden è in testa tra gli elettori non bianchi mentre Trump è in testa tra gli elettori bianchi. Gli elettori bianchi sono divisi a seconda dei livelli di istruzione, seguendo uno schema che è esistito nelle recenti elezioni presidenziali e congressuali. Trump fa il meglio (60 per cento) tra gli uomini bianchi senza titoli universitari e il secondo migliore (56 per cento) tra le donne bianche senza titoli universitari. Biden fa meglio (50 per cento) con le donne bianche che hanno una laurea.

Aggiornato il 08 maggio 2023 alle ore 18:56