Scholz: “L’Ucraina europea è la risposta migliore a Mosca”

Olaf Scholz pensa al futuro della “nuova Ucraina”. Il cancelliere tedesco, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo in occasione della Giornata dell’Europa, sottolinea l’importanza di “un’Ucraina europea, democratica, prospera è la cosa migliore che possiamo opporre alle politiche revisionistiche e contro il diritto internazionale di Vladimir Putin”. Per Scholz, “con grande sacrificio, il popolo ucraino sta difendendo giorno dopo giorno la sua libertà e la sua democrazia, la sua sovranità e la sua indipendenza contro il brutale esercito d’invasione russo e noi li sosteniamo in questo. Raramente l’Unione europea si è dimostrata più unita di quanto abbia fatto dopo questa infame violazione dell’ordine di pace europeo e internazionale; un’Europa geopolitica può essere fondata su questa esperienza”. Scholz ha sottolineato che il Fondo europeo per la pace, l’acquisto congiunto di munizioni a beneficio dell’Ucraina, la più stretta cooperazione di molti dei nostri Paesi nella difesa aerea, la Bussola strategica e la stretta cooperazione tra la Nato e l’Ue “sono tutti approcci da approfondire e accelerare”.

Secondo il cancelliere, “l’aggressione della Russia all’Ucraina è un attacco ai nostri valori, al rispetto del diritto internazionale, all’autodeterminazione. È necessario sostenere l’Ucraina finché sarà necessario”. Discutere un nuovo pacchetto di sanzioni, “sarà la prossima tappa, ma non l’ultima”, ha aggiunto Scholz parlando delle nuove misure proposte dall’Ue contro le aziende cinesi che aiutano Mosca. “Il futuro non appartiene ai nostalgici o ai revisionisti che sognano una gloria nazionale o bramano un potere imperialista”, ha detto agli eurodeputati. “A 2.200 chilometri a Nord-est da qui Putin schiera carri armati, missili, soldati; non lasciamoci intimidire, restiamo fermi nel nostro sostegno all’Ucraina finché sarà necessario”, ha aggiunto. “La nostra Ue, unità nella diversità, è la migliore assicurazione contro il ritorno di un passato in cui vincevano i più forti, il nostro messaggio è che il passato non vincerà sul futuro e il nostro futuro è l’Unione europea”, ha sottolineato il cancelliere. Per Scholz, “abbiamo bisogno di un’Europa geopolitica, un’Europa allargata e riformata, e, ultimo ma non meno importante, un’Europa aperta al futuro. L’Europa deve reggere la competizione globale con le altre grandi potenze guardando agli Sati Uniti, che restano il nostro più importante alleato. Chi è nostalgico del sogno della superpotenza europea, chi sogna megalomanie del passato, resta nel passato e sbaglia. E anche chi crede nel declino dell’Europa non resterà nel futuro”.

